Исаак Калина: своевременное обновление крайне важно для системы образования

Московские школьники и студенты регулярно показывают выдающиеся результаты на различных всероссийских и международных состязаниях. Тем самым, они доказывают высочайшую эффективность столичной системы образования. Впрочем, глава городского Депобразования Исаак Калина считает, что система уже сейчас нуждается в обновлении. Об этом он сообщил в ходе панельной дискуссии «Московская стратегия развития образования». Об этом информирует сайт Москва News.

Исаак Иосифович подчеркнул, что тяжело решаться менять то, что уже давно и стабильно работает. Но на это нужно идти, не дожидаясь стопроцентного износа. Исправление последствий требует больше времени, чем усилия, направляемые на предотвращение аварии.

Отмечается, что сейчас в российской столице активно создают систему образования. Директора и учителя местных школ впервые в истории играют главную роль в этом процессе.