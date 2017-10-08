В Ульяновске на празднике Первомая коммунисты напугали людей и ударили женщину по лицу

1 мая, во время праздника весны и труда, в Ульяновске проходил концерт, который своим поведением омрачили коммунисты. В знак акции протеста против переименования площади члены Компартии испугали детей, ударили женщину по лицу и отобрали у трудящихся их награды.

Как сообщается, Коммунистическая партия РФ во главе с Алексеем Куриным решили сорвать праздник Первомая в знак протеста против переименования площади. Политики выразили свое недовольство тем, что вместо площади имени Ленина будет площадь Соборная.

Во время выступления детского ансамбля Куриный отключил все микрофоны и вышел на сцену. Выступающие дети испугались от внезапного прекращения своего выступления. Другие участники протеста будоражили зрителей своим поведением. Один из мужчин ударил женщину по лицу.

Помимо этого, коммунисты отобрали у трудящихся их награды, что вызвало негодование горожан. По словам главы Ульяновска Артура Сирачева, своим поведением Куриный и его однопартийцы показали свое истинное отношение к людям и к их труду.

Председатель отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сычев рассказал, что инцидент повлечет за собой последствия. Политики уже готовят заявление с требованием привлечь Куриного к ответственности за свои поступки. По словам Сычева, с Куриного нужно снять его депутатскую неприкосновенность.