"Прокси, Господи": В Ярославле на "Монстрации" поддержали Павла Дурова и Telegram

В Ярославле на Первомай прошла очередная "Монстрация", в ходе которой демонстранты поддержали Павла Дурова в его борьбе "За свободный интернет". Люди выступили в защиту мессенджера Telegram, который блокируют в России, неся перед собой плакаты с лозунгами "Прокси, Госпосди".

Буквально недавно в Ярославле завершилась шестая по счету "Монстрация", в ходе которой около 500 человек выступили в поддержку заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Люди несли перед собой плакаты и выкрикивали "Прокси, Господи", выражая солидарность Павлу Дурову.

Колонна из 500 человек прошлась от речного вокзала до Стрелки, по пути традиционного выкрикивая различные лозунги. Самыми запоминающимися из них стали те, в которых говорили о том, что нужно кусать клещей и спасать детей, "Мухи нам не по пути", "Помогите Даше найти свежий воздух", "Мир, Труд, Майнинг" и другие.

Митингующие пели песни и топали, а также много смеялись. В Ярославле "Монстрация" прошла без конфликтов, потому вмешательства дежурившим на митинге сотрудников полиции не потребовалось.