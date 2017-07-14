Китай запретил показывать мультсериал «Свинка Пеппа»

В Китае со всего местного видеохостинга удалили британский мультсериал «Свинка Пеппа». Под запрет попали не только все серии «Пеппы», исчез даже хештег «PeppaPig».

Как сообщается, из китайского видеохостинга Douyin были удалены все серии популярного мультсериала «Свинка Пеппа». СМИ из Китая отметили, что данный мультипликационный проект попал в список запрещенного контента. Мультсериал изъяли из публичного доступа, ограничив тем самым возможности маленьких китайцев смотреть историю о свинке Пеппе и ее семье.

Помимо этого, на всех популярных китайских медиаплатформах пропал хештег «PeppaPig». Отовсюду исчезает не только мультсериал, но даже и упоминание о нем. Вместо Пеппы китайским детям предлагают смотреть мультсериал о свинке Додо. Нового персонажа уже одобрили власти Китая, теперь его стараются сделать полноценной заменой Пеппы.

Мультсериал о свинке Пеппе поначалу был популярен лишь среди маленьких детей. Незамысловатый сюжет и простые истории сочетались со скудной графикой, что не сильно привлекало более взрослых зрителей. Однако, сейчас в Сети набирает тенденция мемов о свинке Пеппе, так как многие пользователи заметили очевидные «промахи» в поступках персонажей.