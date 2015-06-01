Жителей России обязали регистрировать самогонные аппараты

С 1 мая в России в силу вступил закон о необходимости регистрировать самогонные аппараты. Новое правило коснется владельцев оборудования для производства этилового спирта, имеющего мощность белее 200 декалитров.

Как сообщается, новый закон предусматривает обязательную регистрацию перегонных установок, аппаратов и колонн для очистки и ректификации этилового спирта. Также регистрации подлежат комплектные установки, на которых производится этиловый спирт. Для регистрации таких установок требуется подать заявление в Росалькогольрегулирование. Закон не касается аппаратов для домашнего производства «самогона», отмечает директор Цнтра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам Дробиза, регистрации подлежат лишь установки с большой мощностью. За отсутствие регистрации владелец установки получит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация незарегистрированного аппарата. Если же предприниматель попадется на продаже своей продукции, которая не получила регистрации, то он получит штраф до 50 тысяч рублей.