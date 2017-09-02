В НКР сообщили, что Азербайджан стягивает бронетехнику на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом

В Министерстве обороны НКР рассказали, что Азербайджан решил возобновить боевые действия и продолжил собирать войска и бронетехнику около линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Отмечается, что странное движение в подозрительной близости от линии соприкосновения заметили еще 30 апреля, а во вторник, 1 мая, оно продолжается.

Как сообщили в оборонном ведомстве непризнанной НКР, Азербайджан решил вновь возобновить военные действия и перешел к активным движениям: начал стягивать свои войска и боевую технику на линии фронта в Нагорном Карабахе. В ведомстве уверяют, что движение Азербайджана было замечено еще 30 апреля, сегодня продолжаются активные действия на линии соприкосновение, количество войск и бронетехники только растет.

Напомним, что в Нагорном Карабахе конфликт продолжается еще с 1988 года, когда НКАО сообщила о своем решении выйти из состава Азербайджанской ССР. После того, как в 1991 году власти непризнанной республики объявили о создании НКР, конфликт резко перерос в войну и Азербайджан утратил весь контроль над регионом.