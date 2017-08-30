"Как поработал - так и заработал": В Воронеже сервисный центр залили фекалиями

В Воронеже один из популярных сервисных центров на Моисеева, 10 залили фекалиями. Пользователи в социальных сетях предполагают, что такой может быть стоимость их услуг или отзыв о проделанной работе.

Буквально на днях в социальных сетях стали появляться снимки популярного в Воронеже сервисного центра, дверь которого залили фекалиями. Фото опубликовал один из местных жителей и предположил, что таким образом владельцам сервиса за что-то "жестоко отомстили".

Пользователи социальных сетей даже не удивились такому положению вещей. Они отметили, что кто-то просто пожелал оставить "отзыв о проделанной работе", или же таким образом расплатился с мастерами.

Стоит отметить, что в середине апреля именно в этом сервисном центре разгорелся скандал с одним из воронежских геймеров. Тогда молодой человек разместил в соцсети видео и отметил, что в сервисном центре не только не починили его приставку, а и вовсе ее сломали. Кроме того, за свою "работу" сервис потребовал большую сумму денег.