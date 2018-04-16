«Руки прочь от моей телеги»: в Новосибирске прошла «Монстрация – 2018»

1 мая в Новосибирске прошла «Монстрация – 2018», во время которой молодые люди устроили шествие с плакатами, на которых написаны шутливые фразы и сатирические цитаты. В этот раз, «Монстрация» прошла под 8-метровым баннером «Севернее Кореи» и с плакатами о запрете Telegram.

Многие участники «Монстрации» посвятили свои плакаты надписям и символическим инсталляциям о запрете Telegram. Одна из участниц молодежной акции показала в своем Twitter-аккаунте, с чем она пошла на митинг. Девушка взяла тележку из супермаркета и наклеила на нее бумагу с надписью «руки прочь от моей телеги». Своей инсталляцией она акцентировала внимание на проблеме и скандалах вокруг блокировки мессенджера Telegram.

На «Монстрации» встречались также и шутливые лозунги, такие как «Я – бухующее науки», «Саня, верни сотку» и многие другие. Такая акция проводится с 2004 года, ее придумал художник Артем Лоскутов. Многие молодые россияне находят в «Монстрации» возможность показать актуальные проблемы общества и страны, а также просто повеселиться со смешными плакатами.