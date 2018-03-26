В Кемерово отменили первомайские митинги из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерово отменили все митинги на 1 мая в связи со страшной трагедией, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня". Отмечается, что традиционно на Первомай в Кемерово проводили акции профсоюзных организаций, которые выступали за защиту прав рабочих и повышения заработных плат.

Как известно, во всех городах России во вторник, 1 мая, проходят демонстрации и митинги, посвященные Дню весны и труда. Традиционно в этот день граждане выходят на санкционированные акции и выдвигают свои требования правительство. В этом году Кемерово осталось без монстраций, так как власти отменили все праздничные мероприятия в связи со страшным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни более 60 человек.

О том, что все массовые акции отменяются, сообщили в Федерации профсоюзов Кузбасса.

Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Страшный пожар унес жизни более 60 человек, среди них большинство погибших - дети, которые на каникулах приехали в кинотеатр посмотреть мультфильм. Тогда же пострадали более 70 человек, власти до сих пор расследуют произошедшее, арестованы 8 человек, которые могут иметь отношение к трагедии.