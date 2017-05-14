Курган встречает Первомай митингом с требованиями о достойной зарплате

В Кургане проходит Первомайская демонстрация, участники митинга выступили с требованием «достойной зарплаты за достойный труд». По данным пресс-службы областного УМВД РФ, в демонстрации принимали участие примерно 5 000 человек.

Местные СМИ сообщили, что демонстранты собрались в колонны и пересекли улицы Ленина и Гоголя. После, они объединились на центральной курганской площади, где провели митинг. Первомайская акция была открыта председателем Федерации профсоюзов в Зауралье Владимиром Андрейченко. Также в митинге принял участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин, он высказал свои поздравления с праздником весны и труда, отметив, что Первомая символизирует дружбу и справедливость.

В конце митинга демонстранты утвердили резолюцию с требованием о достойной зарплате. В пресс-службе УВМД по области рассказали, что весь митинг прошел без различных внеплановых ситуаций, в демонстрации и акции принимали участия порядка 5 000 человек.