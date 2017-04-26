Профсоюзы СО РАН 1 мая на митинге потребовали отставки правительства Медведева

В Новосибирске в Академгородке прошли демонстрация и митинг, посвященные Дню весны и труда. Организаторами акции стал профсоюз СО РАН, в ходе митинга потребовали отставки правительства премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как стало известно, на митинг пришли около 250 человек, во время демонстрации выступили как члены СО РАН, так и депутаты. Депутат Заксобрания Николай Похиленко на митинге призывал создать все условия для того, чтобы молодые ученые работали в Новосибирском научном центре, а не уезжали за границу.

Кроме того, на митинге участники требовали провести национализацию базовых отраслей экономики и основных банков, а также установить уровень квартплаты и коммунальной оплаты в размере не более 10% от общего дохода семьи. Участники демонстрации также выразили недовольство правительством Дмитрия Медведева и потребовали его отставки в полном составе.

Сразу же после окончания митинга организаторы пригласили всех участников на праздничный концерт самодеятельности коллективов Первомайского района.