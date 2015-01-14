Ушла из жизни старейшая народная артистка СССР Мая Кулиева

СМИ сообщают о том, что во вторник, 1 мая, ушла из жизни народная артистка СССР, режиссер и оперная певица Мая Кулиева. Отмечается, что женщина покинула мир на 98-м году жизни.

Как стало известно, в Ашхабаде скончалась Мая Кулиева, которая занималась возрождением оперного искусства в Туркмении, являлась народной артисткой СССР, оперной певицей и даже режиссером. Кулиева ушла из жизни в возрасте 97 лет, в настоящий момент о причинах ее смерти ничего не сообщается. Также остается неизвестным то, где и когда пройдут прощание и похороны народной артистки СССР.

Стоит отметить, что Мая Кулиева является воспитанницей детского дома и свою творческую карьера строила без помощи родных и близких. Она самостоятельно приняла решение поступить в педагогическое училище, где занималась самодеятельностью и после того, как ее талант был замечен, Кулиеву отправили учиться в национальное отделение Московской консерватории.

После учебы и начался ее творческий путь, она выступала на сцене Большого театра, а когда певице исполнилось 86 лет, приехала в Туркмению и начала там возрождать оперное искусство, до своей смерти она успела поставить несколько оперных спектаклей в роли режиссера.