После митинга в защиту Telegram Павел Дуров заявил, что гордится жителями России

30 апреля в Москве прошла акция, во время которой митингующий выступили против блокировки Telegram и поддержали свободный интернет. Основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что горд родиться в стране, где тысячи людей выступают за свободу и поддерживают митинги.

По словам Павла Дурова, на митинге собрались тысячи людей. Участники акции выступили за сохранение свободы интернета. Дуров рассказал о своей радости и отметил, что он гордится тем, что родился в одной стране с «молодыми и прогрессивными людьми». Прошедшую акцию и количество посетивших ее людей он назвал «беспрецедентным».

Дуров добавил к своей записи снимок, на котором видно, как много людей пришли на митинг. По словам основателя Telegram, энергия неравнодушных людей, поддержавших акцию, способна изменить мир.

Также Дуров разместил еще один пост, в котором прикрепил ролик с речью одного из активистов. Основатель Telegram указал, что на митинг в Москве пришло более 12 тысяч человек. каждого из явившихся на акцию Дуров благодарит и отмечает ценность такой поддержки. Помимо этого, Павел Дуров напомнил, что 1 мая аналогичная акция с шествием и митингом в поддержку Telegram состоится в Петербурге.