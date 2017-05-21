Жители Волгограда остались недовольны "баней" в автобусах и хамством водителей

Жители Волгограда пожаловались на то, что с приходом тепла во многих автобусах так и не включили кондиционеры, в связи с чем после общественного транспорта создается впечатление, что побывал в бане. Они также отметили, что автобусы передвигаются довольно медленно, а персонал и вовсе грубит пассажирам.

Как рассказал один из пользователей соцсети, ему посчастливилось побывать в "бане", которая образовалась в автобусе, температура воздуха в общественном транспорте достигала 30 градусов, а на просьбу включить кондиционер в салоне водитель отреагировал довольно грубо. Он заявил, что если его включить, то все пассажиры станут грязными, потому пусть приходят домой и лежат под кондиционер столько, сколько душа пожелает.

Жители возмутились таким отношением и отметили, что в Европе уже все давно пользуются благами цивилизации, а в России гражданам предлагают париться в душных автобусах. Некоторые встали и на сторону водителя. Они отметили, что пока включать кондиционеры еще рано, они начнут работать только к концу мая, так как их еще нужно почистить и настроить. Они посоветовали всем недовольным ходить пешком или ездить на такси и в маршрутках.