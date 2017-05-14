В Москве начался митинг в поддержку Telegram "За свободный интернет"

В Москве проходит акция в поддержку мессенджера Telegram, которая получила название "За свободный интернет". На митинг пришли уже более 10 тысяч человек, все они собираются на проспекте Сахарова.

Как стало известно, 30 апреля в Москве проходит санкционированный митинг "За свободный интернет", организаторами которого является члены Либертарианской Партии. Митингующие стекаются на проспект Сахарова, по данным "Белого счетчика" на акцию пришли уже более 10 тысяч человек. Все они принесли с собой бумажные самолетики в поддержку популярного мессенджера Telegram, которые одновременно будут запускать.

Отмечается, что организаторы митинга уже успели спровоцировать скандал с журналистами. Так, они отказываются пускать на митинг журналистов Life, аргументируя это тем, что корреспонденты издания могут себя вести агрессивно и набрасываться на выступающих. Организаторы акция стоят около полиции и всеми силами пытаются закрыть происходящее от камер журналистов, так как разрешения на съемку они не давали.