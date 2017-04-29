В Ростове школьникам пришлось убирать использованные презервативы и стекла голыми руками

В воскресенье, 29 апреля, школьники и студенты Ростова отправились на субботник и убирали городские территории. Некоторым из них приходилось собирать использованные презервативы и стекла от разбитых бутылок голыми руками.

Как стало известно, 29 апреля школьники и студенты Ростова отправились на запланированный субботник не позаботившись о том, что для уборки городского мусора потребуется специальный инвентарь и резиновые перчатки. Субботник состоялся на запасном поле стадиона "Трудовые резервы", которое уже давно превратился в свалку.

На поле были найдены осколки от разбитых бутылок, сожженные тетради, окурки, пачки от сигарет, целлофановые пакеты и даже использованные презервативы. Все это многим школьникам пришлось убирать голыми руками и рисковать здоровьем, так как организаторы субботника не смогли обеспечить каждого участника срецинвентарем и резиновыми перчатками.