Муж с женихом и два любовника: полигамная женщина рассказала о своих отношениях сразу с четырьмя мужчинами

В Великобритании женщина по имени Мэри Крамптон живет под одной крышей не только с мужем, вместе с парой живет также еще один жених и у нее есть отношения с двумя любовниками. Официальный супруг Крамптон разделяет ее полигамный образ жизни и не против того, что помимо него у нее есть отношения с 53-летним, 63-летним и 73-летним мужчинами.

Как сообщают зарубежные СМИ, англичанка нашла себя в полигамных отношениях и полностью счастлива от жизни с мужем, женихом и двумя любовниками. Женщина, будучи молодой, была в браке с другим мужчиной, но с ним она не «дышала полной грудью» и их союз распался. После этого она нашла другого мужчину, который разделил ее взгляды и стал ее супругом.

После брака женщина познакомила своего мужа со своим другом, который стал с ними жить. Англичанка рассказывает, что она сразу же «втянулась» в такую жизнь и поняла, что любить не одного, а нескольких мужчин является самой естественной вещью. Крамптон хочет, чтобы у нее было два мужа. Так как у нее уже есть официальный брак с одним мужчиной, со вторым она хочет провести свадебную церемонию, которая условно сделает ее женой двух мужей.

Помимо этого, англичанка имеет двух любовников. Дома она живет с 43-летним и 53-летним мужчинами, но также имеет отношения с 63-летним и 73-летним любовниками. Якобы, все мужчины знают обо всем происходящем и не противятся таким полигамным отношениям.

Сейчас женщина полностью довольна своей жизнью и утверждает, что каждый из мужчин удовлетворяет ее потребности. С одним она обсуждает экологию, с другим говорит о научной фантастике. С каждым из мужчин она разделяет какие-то увлечения и утверждает, что только полигамия дала ей счастье.