Жителей Воронежа поразило "ужасающе красивое" ночное небо

Жителей Воронежа поразила красота ночного неба в период с 28 по 29 апреля. Они стали делиться снимками "ужасающе красивого" пейзажа и отмечать, что с подобным сталкивались впервые.

Как рассказала одна из пользовательниц Сети, в ночь с 28 на 29 апреля девушка проснулась и заметила, что для ночного времени в квартире слишком темно. Сверив часы, она все же вышла на балкон проверить, что же происходит на улице и ее просто заворожил вид ночного неба. Девушка отметила, что небо было полностью затянуто облаками, однако между ними образовались просветы, через которые светила Луна. По словам очевидицы, в подобной красоте есть что-то мистическое.

Воронеж стал не единственным городом, где люди могли наблюдать подобную красоту. Примерно в три часа ночи похожие снимки стали появляться и в паблике "Подслушано. Россошь".

Эксперты прокомментировали полученные кадры и отметили, что данное явление характеризуется как кучевая облачность с разрывами ясного неба. Они рассказали, что в ночь на 29 апреля Луна по всей Земле находилась в фазе 0,9 и такая красота образовалась из-за облаков, подсвеченных естественным спутником нашей планеты.