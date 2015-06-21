В Омске торговая палатка-путешественница пыталась сбежать от владельцев

В Омске ураганный ветер развлекался, гоняя торговые палатки во всему городу. Так, одна из жительниц Омска пожаловалась на то, что при таком сильном ветре просто невозможно работать и палатки, надежно закрепленные песком и камнями, уносит, словно пушинки.

Как рассказала продавщица, которая 28 апреля работала у ТЦ "Омский" в торговой палатке и продавала украшения ручной работы, сильным порывом ветра ее трехметровую палатку подняло в воздух, все столы и трехъярусная полка опрокинулись, много товара просто разбилось в дребезги.

Она отметила, что покружив в воздухе, палатка взяла курс на ресторан "Гжель" и летела прямо в стеклянную витрину, ее чудом удалось поймать. После того, как палатку словили, на протяжении получаса ее держали пять человек, ведь сильный ветер так и подмывал ее отправиться на поиски приключений. В результате палатку-путешественницу все же удалось установить на прежнее место, однако торговать уже было нечем, товар был испорчен.

Жительница Омска также рассказала о том, что совсем недавно так же летали и палатки с медом, она отметила, что работать при таком ветре просто невозможно.