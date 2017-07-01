Минтранс объяснил предложение наказывать спящих в аэропортах Подмосковья

Минтранс РФ объяснил свое предложение наказывать тех, кто спит на скамейках в аэропортах Подмосковья. В ведомстве отметили, что данная инициатива не коснется пассажиров с билетами.

Как стало известно, буквально недавно Минтранс предложил наказывать штрафом от 100 до 500 рублей тех, кто решил поспать или помыться в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Таким образом власти намерены бороться с теми, кто своим постоянным местом жительства считает зал ожидания в аэропортах, а также лицами, которые неофициально трудоустроены в аэропорту и остаются ночевать на скамейках.

В ведомстве пояснили, что законом запрещено проживать вне гостиницы на территории аэропорта более 24 часов тем лицам, у которых отсутствуют билеты или бронирование на рейс. Штрафовать не будут тех граждан, которые смогут предъявить билет и доказать, что они ожидают своего рейса. Именно пассажирам будет разрешено спать на скамейках, никаких санкций к ним не будет применяться.

Также в Минтрансе рассказали, что приставать к гражданам в аэропорту с предложением проживания в частных гостиницах, массаж, такси или даже просто погадать запрещено.