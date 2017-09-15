Памела Андерсон вошла в состав судей нового шоу на канале "Россия 1"

13 мая на телеканале «Россия 1» состоится премьера проекта «Лига удивительных людей». В жюри проекта вошли российские звезды, а также американская модель и актриса Памела Андерсон. По задумке продюсеров шоу, жюри будут обсуждать захватывающие поединки участников.

Известно, что в качестве ведущих нового развлекательного шоу пригласили Марину Кравец и Дмитрия Губерниева.

В судейских креслах будут проводить обсуждения Николай Валуев, Николай Басков, Мария Аронова, Джеффри Монсон и Памела Андерсон.

В международном шоу будут принимать участие знаменитости со всего мира. Это могут быть музыканты, спортсмены или же люди с нетрадиционными способностями. По задумке продюсеров уникальные личности со всего мира будут бросать вызов таким же индивидуумам из России. В каждом выпуске программы телезрители увидят по 4 поединка в разнообразных жанрах и направлениях. В вызовах могут принимать участие не только дуэты, но и целые команды.

Однако судьи почти не влияют на определение победителя. Они только ведут обсуждения и принимают единое решение в то время как с помощью голосования победитель определяется зрителями в зале.