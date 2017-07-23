Новый клип Егора Крида побил все рекорды по просмотрам

Егор Крид выложил в YouTube свой новый клип на песню «Миллион алых роз». Видеоролик побил все рекорды по просмотрам русскоязычных музыкантов. Кстати, рекорд сегодняшнего клипа Киркорова на песню «Настроение цвета синего» Крид тоже превзошел.

27 апреля состоялась премьера клипа известного певца Егора Крида на песню «Миллион алых роз». Видеоролик собрал более 2 миллионов просмотров меньше чем за 24 часа. Сам Егор был приятно удивлен тем, каким востребованным оказалась его творческая деятельность. А также певец сказал, что ему и правда очень польстила такая реакция публики и он очень рад, что новый клип пользуется такой популярностью.

Певец также признался, что он и его команда постарались сделать клип как можно более искренним, поэтому они вложили в работу над видеороликом всю свою душу и весь талант, пропустили сюжет сквозь себя и как будто прожили новую маленькую жизнь. Вполне вероятно, что именно благодаря этому новый видеоролик Крида и получил такое большое количество просмотров.