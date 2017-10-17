На фестивале в Каннах снова покажут шедевр Бондарчука «Война и мир»

На 71 кинофестивале в Каннах состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Этот фильм наиболее всего был и остается приближенным к роману известного российского писателя.

С учетом инфляции на экранизацию романа Льва Толстого потратили $675,5 миллионов. В кадре, где было показано Бородинское сражение, сыграли около 120 тысяч человек. Это почти столько же, сколько было у армии Кутузова в реальной битве с силами Наполеона Бонапарта.

Французские критики оценивают фильм как шедевр, который никто не в силах превзойти даже спустя 50 лет. В фильме присутствуют превосходные декорации, тысячи статистов, великолепные костюмы, тонны пороха и сотни артиллерийских орудий.

Сам фильм длится 7 часов. Для его съемки было затрачено очень много времени и было задействовано огромное количество людей. В эпопее затрагиваются разнообразные темы, которые были интересны людям того времени.

Однако программа «Каннская классика» покажет только первую часть фильма «Андрей Болконский», которая появилась на экранах зрителей еще в 1965 году.