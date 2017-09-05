Студия Disney пригласила Мишель Пфайффер сыграть королеву в сиквеле "Малефисента"

Лауреатка премии «Золотой глобус» Мишель Пфайффер получила от студии Disney приглашение на роль королевы в фильме «Малефисента 2».

Стало известно, что американская актриса Мишель Пфайффер планирует сняться в сиквеле «Малефисента». Ранее звезда появлялась в таких фильмах как «Убийство в Восточном экспрессе» и «Лицо со шрамом». Напоминаем, что с 5 июля в России появится в прокате фильм «Человек-муравей и Оса», в котором снялась Мишель. Сейчас же в планах у нее составить компанию актерскому составу второй части фильма «Малефисента». Это предложение актриса получила от студии Disney. Пока что контракт не подписан, но если соглашение будет достигнуто, актриса примет участие в съемках хита 2014 года.

Роль Малефисенты же снова досталась голливудской звезде Анджелине Джоли. Она прекрасно справилась с ролью рогатой волшебницы в прошлый раз и планирует выложится не хуже и во второй части. Аврору как и в прошлый раз сыграет Эль Фаннинг. Совсем недавно получил роль в фильме и Эд Скрейн. В новом фильме он сыграет роль антагониста.

Режиссером стал Хоаким Роннинг, а продюсировать проект будет Джо Рот. Над сценарием первоначальной версии потрудились Джез Баттеруорт и Линда Вулвертон, а последней версии сценария посвятили свое время Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер.