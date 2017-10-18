Премьера фильма «Человек, который убил Дон Кихота» может снова сорваться

Всем известно, что фильм Терри Гиллиама должен был впервые выйти в свет на Международном кинофестивале в Каннах, но как сообщают источники, премьера может в который раз за 20 лет сорваться.

Каннский фестиваль в этом году откроется 8 мая. Однако суд по делу фильма «Человек, который убил Дон Кихота» состоится 7 мая. Дело в том, что студия Alfama Films Production хочет отменить показ фильма, так как имеет на него права и показывать фильм без их согласия незаконно.

Фильм начал сниматься еще 20 лет назад. Терри Гиллиам уже давно мечтал показать его зрителям. Однако показ фильма снова пытаются отменить. Ранее режиссер сообщил, что «Человек, который убил Дон Кихота» должен стать последним фильмом, который зрители посмотрят на фестивале в день закрытия 19 мая.

Режиссер Терри Гиллиам уже дважды пытался сделать экранизацию романа Мигеля де Сервантеса о Дон Кихоте. Однако первая попытка не увенчалась успехом. В 2000 году съемки фильма пришлось отменить из-за того, что съемочная площадка была обрушена из-за сильных ливней. Кроме того актер Жан Рошфор, который должен был исполнять главную роль сильно заболел. Известно, что в фильме тогда должны были сниматься ещё и Джонни Депп и Ванесса Паради.

После первой попытки экранизации Гиллиам потратил очень много времени на то, чтобы найти спонсора и актера на главную роль. Однако недавно стало известно, что вторая попытка режиссера увенчалась успехом и съемки фильма, в котором главную роль сыграл Джонатан Прайс, были окончены. Фильм должен появится на Канском фестивале и стать фильмом, который закроет показ. Однако пока что неизвестно воплотится ли мечта Терри Гиллиама в жизнь.

В любом случае, зрители уже давно ждут этой премьеры и надеются на то, что суд все же примет решение, что «Человек, который убил Дон Кихота» все же появится на свет 19 мая.