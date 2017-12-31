Новый клип Киркорова собрал более 100 тысяч просмотров за несколько часов

Сегодня ночью состоялась премьера клипа Филиппа Киркорову на песню «Цвет настроения синий». Видеоролик был представлен на шоу «Вечерний Ургант», которое крутят на «Первом канале». Клип запомнился зрителям как пародия на подобные видеоролики современных рэп-исполнителей. На видео кроме самой звезды эстрады Филиппа Бедросовича были также Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Тимати, Амиран Сардаров, «Слава КПСС» и, конечно же, сам Иван Ургант, который вел передачу.

Сам Киркоров в клипе пародирует рэпера Face, который в последнее время стал очень скандальной личностью. Филипп исполняет роль хулигана. Что на счет остальных участников постановки, Лепс и Басков выступили в роли бродяг, Ургант сначала предстает перед зрителями как поп-король, а позже предлагает Киркорову снять с ним видео, однако сюжет певцу не понравился и он просто посылает телеведущего куда подальше, Бузова же сыграла кассиршу в супермаркете.

Утром видео смогли оценить и пользователи интернета. Прозвучало много восторженных откликов. Всего за несколько часов видеоролик набрал уже больше 100 тысяч просмотров на YouTube.