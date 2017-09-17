Noize MC представил клип на песню «Голос & струны», который был снят в Афинах

В YouTube появился новый клип Noize MC на песню «Голос & струны» из хипхоперы «Орфей & Эвридика», поставленной Юрием Квятковским в 2016 году на сцене.

Сам рэп-исполнитель говорит о том, что когда он заканчивал работу над записью хипхоперы, он осознал, что в истории не хватает своеобразного манифеста, который бы озвучил основы принципов главного героя, его моральные установки и мотивы по которым он совершил тот или иной поступок.

Иван Алексеев, который всем больше известен как Noize MC рассказал о том, что песня «Голос & струны» появилась, когда он начал вспоминать о своих мечтах и волнениях в середине 2000 годов, когда он еще не был известен и выступал на Арбате. Сам клип был отснят в Греции, а если точнее в Афинах. Музыкант взял с собой минимальное количество аппаратуры и на протяжении нескольких дней играл на специальных площадках и специальных улицах для пешеходов, знакомился там с уличными музыкантами и устраивал совместные джемы.

Запись хипхоперы «Орфей & Эвридика» выйдет 31 мая, как раз под конец весны. Кроме Noize MC работе над ней посветили еще и Олег Груз, Re-pac, ST, Maestro, A-Sid и Анастасия Александрина.

В своем творчестве Noize MC совмещает несколько жанров и стилей. В музыкальных треках встречаются как речитатив, на и рок-композиции. По словам музыканта, его псевдоним появился во времена школьных дискотек, когда он выступал под фонящие звуки дешевой аппаратуры. Отсюда и произошел псевдоним MC Noize, так как noise в переводе с английского означает шум. Но со временем приставка MC ушла в конец, чтобы придать псевдониму уникальности.