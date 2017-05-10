На 92-м году жизни скончался народный артист РСФСР Геннадий Печников

27 апреля из жизни ушел народный артист РСФСР Геннадий Печников. Ему было 92 года, сообщает пресс-служба Российского академического Молодежного театра.

Геннадий Печников был актером, режиссером и общественным деятелем. Он родился в 1926 году, за свою жизнь артист играл во МХАТе и в Центральном детском театре. Печников принял участие в 18 спектаклях, премьера последнего состоялась в 2008 году, тогда он принял участие в постановке режиссера Юрия Еремина, который представил зрителю легендарную историю из романа Фредерика Стендаля «Красное и черное».

Свой режиссерский талант Геннадий Печников проявил в 10 постановках и 3 фильмах. Помимо этого, артист снялся в 12 фильмах, озвучил 1 кинокартину и принял участие в 2 документальных лентах.

За свои заслуги Геннадий Печников получил массу наград. Артисту в 1963 году присвоили звание заслуженного артисте РСФСР, а уже в 1977 году он получил звание народного. По предварительной информации, церемония прощания с Геннадием Печниковым состоится в стенах РАМТ.