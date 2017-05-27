Эд Ширан выпустил премьеру клипа «Happier» о неразделенной любви

Сегодня, 27 апреля, состоялась премьера клипа Эда Ширана на песню «Happier». Видео появилось в YouTube на официальном канале самого певца.

Эд Ширан решил не показываться в этом видеоролике. Все роли исполняли куклы, одна из которых была точной копией известного британского певца. У нее был точно такой же стиль в одежде и рыжие волосы.

В клипе рассказывается история об односторонней любви парня к девушке, которая уже пребывает в отношениях с другим парнем. Некоторым может показаться, что соперник лирического героя напоминает персонажа из «Улицы сезам». История заключается в том, что главный герой пытается познакомиться с девушкой, которая ему очень понравилась. Однако после того, как он видит ее обнимающейся с другим, парень понимает, что не сможет сделать ее такой же счастливой и мучается от безответной любви.

Как известно, Эд Ширан считается одним из самых успешных музыкантов в Великобритании. Его третий альбом «Divide», который вышел в марте, считается самым востребованным в Британии и уже успел возглавить альбомный чарт по количеству проданных экземпляров. На сегодняшний день было продано уже 672 тысячи копий альбома. А в 2017 году на стриминговом сервисе Spotify его песни послушали 6,3 миллиарда раз. В конце 2017 года певец стал кавалером ордена Британской империи, который король Георг V учредил еще 100 лет назад.