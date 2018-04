Группа ABBA впервые за 35 лет выпустит две новые песни

Легендарная группа ABBA сообщила о выпуске двух новых песен. Впервые за 35 лет квартет представит новые композиции и порадует своих поклонников, в записи песен приняли участие все четверо участников ABBA.

В официальном Instagram-аккаунте группы ABBA появилось сообщение, из которого следует, что в скором времени в свет выйдут две новые песни. По словам из поста, участники группы не заметили перемен и 35 прошедших лет. Им понравилось вновь собраться в студии звукозаписи, а свое продолжительное молчание они навали «коротким отпуском».

По словам участников группы, они записали две новые песни. Одна из композиций, получившая название I Still Have Faith In You, будет представлена уже в декабре этого года. Участники легендарной группы отметили, что они «может и постарели», но песня является «новой».

Запись с сообщением о новых песнях ABBA буквально за несколько часов успела «облететь» Интернет. По всему миру пользователи радуются возвращению группы, пост с радостной новостью уже собрал почти 9 тысяч лайков и массу комментариев. Отмечается, что новые песни будут петь не сами участники группы, а их «оцифрованные версии», которые появятся в фильме о музыкантах, который готовят компании NBC и BBC.