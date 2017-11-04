Первый кенийский фильм, что попал на Каннский фестиваль, запретили в Кении

Представители властей Кении внесли в черный список фильм Rafiki, в котором рассказывается история о любви двух женщин, за пропаганду гомосексуализма.

Первый фильм, который был снят в Кении и попадет на Международный кинофестиваль в Каннах, не одобрен властями страны. Даже более того, представители властей объявили о том, что всех, у кого найдут копию этого фильма, будут наказывать по закону. Известно, что в Кении ранее был запрет на гомосексуальные отношения. Уличенных в данном преступлении сажали в тюрьму на 14 лет. Кенийский совет, что отвечает за классификацию фильмов, считает, что по своему содержанию фильм не несет в себе идею семейной ценности в африканском обществе.

В мае фильм Rafiki покажут на Каннском фестивале. Сюжет рассказывает об отношениях двух женщин, которые влюблены друг в друга.

Режиссер Ванури Кахиу в свое время стала лауреаткой премии Африканской киноакадемии. Женщина очень расстроена решением представителей властей ее страны. Она рассказала о том, что жители Кении и без того имели доступ к фильмам о людях с нетрадиционной ориентацией не только на международных стриминговых сервисах, но даже и в кенийских кинотеатрах, где показывают зарубежные фильмы. Кахиу говорит о том, что запрещать ее фильм просто из-за того, что она показала в нем процессы, которые происходят в обществе это довольно противоречит разрешению на зарубежные ЛГБТ-фильмы.