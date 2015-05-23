Список запрещенных предметов от организаторов "Евровидения" высмеяли поклонники

На официальной странице международного песенного конкурса «Евровидение» организаторы опубликовали список предметов, которые запрещено приносить с собой на концерт. Некоторые вещи из списка пользователей интернета просто довели до смеха. В комментариях к записи со списком можно было найти насмешливые отклики о таких вещах, как например тележка, лестница или клейкая лента.

В 2018 году «Евровидение» решили провести в Португалии, в городе Лиссабон. Полуфинал будет проходить 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая. Зрителям запретили приносить с собой оружие, ножи, шприцы, скальпели, яды, дымовые шашки и пиротехнику. А также в этот список вошла еда, посуда, бутылки с жидкостями объемнее 100 миллилитров и много другого. В частности, пользователей интернета насмешили среди опубликованного списка такие вещи как мячики для гольфа, лестницы, тележки и скотч.

В комментариях к записи организаторов прозвучало много насмешек. В основном, список выглядит так, будто некоторые вещи добавили в него после каких-нибудь неприятных инцидентов. Хотя в общем-то никто и не собирался приходить на концерт, к примеру, с лестницей. Или, зачем идти на «Евровидение» с тележкой? Разве что в супермаркет по пути домой заскочить. Список показался бредовым, поэтому юзеры просто откровенно его высмеяли.

Было еще много странных предметов, которые запретили приносить. К примеру, чай, зонтик или зарядное устройство. Был в списке и мегафон. То есть, перекрикивать артистов тоже запрещено? Странными могут показаться еще и фонарик, наручники и веревка. Хотя с последними двумя возникают вопросы по теме «Неужели кто-то пытался похитить одного из выступающих или судей?» В общем, организаторы обезопасили проведение конкурса как могли, теперь все зависит только от работы охраны.