Умер известный саксофонист Чарльз Невилл

СМИ сообщили о смерти Чарльза Невилла, который был саксофонистом из группы The Neville Brothers. Музыканту было 79 лет. Он умер в США, в штате Массачусетс. Причина смерти пока что неизвестна, однако несколько месяцев назад Чарльз проходил обследования в медицинском центре и у него нашли раковую опухоль в поджелудочной железе.

Группа The Neville Brothers распалась еще в 2012 году. Это был музыкальный коллектив из 5 братьев семейства Невилл. Чарльз, Арт, Аарон, Айван и Сирилл стали основателями музыкальной группы в 1977. Хотя известно, что выступать вместе они начали еще за год до этого. Коллектив решил писать и исполнять свои композиции в жанрах соул, фанк и ритм-н-блюз.

За время своего существования группа The Nevill Brothers успела выпустить 10 студийных альбомов. Последний диск вышел в 2004 году и получил название Walkin’ in the Shadow of Life. Братья Невилл раньше были очень популярны в Америке. Одним из их лучших достижений считается то, что они попали в Зал славы вокальных групп в 2005 году.

По официальным данным считается, что группа распалась в 2012 году. Однако их смог объединить концерт в Новом Орлеане спустя несколько лет после распада.