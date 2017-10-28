Дэйв Грол усыновил на концерте своего фаната

Вокалист группы Foo Fighters и бывший барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол на своем концерте в Хьюстоне усыновил одного из фанатов.

СМИ описывают случившееся так: После того как Грол исполнил очередную песню из репертуара группы Foo Fighters, он вдруг заметил среди толпы поклонников парня, который держал в руках табличку, на которой было написано «У меня нет отца. Станешь им?».

На это экс-барабанщик Nirvana отреагировал совершенно неожиданно для всех. Он рассказал парню о том, что у него итак уже трое детей, однако согласился стать отцом парня на протяжении 4 минут, во время которых исполнил следующую песню, подошел к парню и обнял его.

После того как концерт был окончен представители городской прессы нашли парня и взяли у него интервью. Юношу зовут Лэндон, он впервые посетил рок-концерт и видимо запомнит это надолго.

Как известно, в конце 2017 года Foo Fighters записали свой новый альбом, в котором им составил компанию и Пол Маккартни. Если кто не знает, Пол был одним из основателей группы Beatles, которая стала всемирно известной.