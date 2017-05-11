5-кратная номинантка на «Оскар» Эми Адамс сыграет в триллере Джо Райта

Американская актриса Эми Адамс, которую 5 раз номинировали на «Оскар» сыграет в женском триллере Джо Райта «Женщина в окне».

Сценарием фильма занялся Трейси Леттс, а продюсировать его будут Скотт Рудин и Эли Буш. Режиссером же выступил Джо Райт, который, по мнению экспертов, мыслит поэтическими образами. Его работы «Темные времена» и «Искупление» являются тому доказательством.

Так как сюжет отсылается к таким фильмам как «Исчезнувшая», «Девушка в поезде» и «Окно во двор», то фильм как минимум обещает быть интересным для зрителей.

Актриса, которая запомнилась всем своими ролями в фильмах «Прибытие», «Острые предметы», «Афера по-американски» и «Большие глаза» на этот раз сыграет роль детского психолога. Персонажа, которого отыграет Эми Лу Адамс назвали Анной Фокс. По истории фильма, она живет в пригороде Нью-Йорка и не выходит на улицу, так как боится открытого пространства. Этот редкий вид человеческих страхов получил название агорафобия. Анна заполняет пустоту своих скучных дней, которые она коротает в одиночестве, алкоголем и старыми фильмами. Но при этом иногда она развлекает себя подглядыванием за семейством Расселов, которые живут по соседству. Из-за этого любопытства Анна становится свидетелем жуткого преступления, которое переворачивает ее замкнутый мир с ног на голову и меняет жизнь девушки до неузнаваемости.

Дата выхода фильма пока что неизвестна, однако сюжет уже заинтересовал поклонников и они ждут, когда триллер выйдет в прокат.