В Киеве умер актер из «Сватов» и «Дня рождения Буржуя» Олег Треповский

25 апреля в Киеве скончался актер Олег Треповский, прославившийся своими ролями в сериалах «Сваты», «День рождения Буржуя» и «Слуга народа». Треповскому было 52 года, он был удостоен звания народного артиста Украины, он играл не только в телефильмах, актер принимал участие в ряде спектаклей и театральных постановок.

Как сообщается, Олег Треповский успел сняться во многих фильмах и сериалах. Уже в 1992 году он начал играть в спектаклях Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 2011 году за его роли и работу ему присвоили звание народного артиста Украины.

В сериале «Сваты», который полюбился зрителям России и Украины, Треповский играл в 3-м и в 6-м сезонах. В 3-м сезоне «Сватов» актер сыграл роль директора хлебозавода, потом в сериале он появился с эпизодической ролью.

В кино Треповский в первый раз снялся в 1995 году, даже во время съемок в фильмах и сериалах он не оставлял игры в театре. Особенно прославился и полюбился зрителям актер в сериале «День рождения Буржуя», там он показал Володю Коваленко. О причинах гибели артиста пока что официальных версий не предоставляется. Актер умер 25 апреля, но информация о его смерти появилась лишь сегодня, 26 апреля.