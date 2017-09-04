В Коми жители увидели в небе гигантскую «медузу»

Вечером, 25 апреля, в Коми местные жители наблюдали в небе сильное свечение и гигантскую «медузу». Странный объект очевидцы сначала приняли за НЛО, снимки и видео с «медузой» уже появились в Сети.

Как сообщается, жители Сыктывкара, Ухты, Емве и других районов Коми могли наблюдать в вечернем небе сильное свечение и огромную «медузу». Многие очевидцы таких объектов решили, что они видят корабль пришельцев. На самом же деле, «медуза» оказалась ракетой-носителем «Рокот», которая была запущенна с Плесецка.

25 апреля в 20:57 по московскому времени с космодрома Плесецк была запущена ракета «Рокот». Свечение в небе объясняется именно пуском ракеты, но никак не пришельцами или НЛО. Видео с небом, на котором видна «медуза», уже опубликовано в Сети.

Ракета «Рокот» вывела на орбиту спутник «Sentinel-3B». «Медузой» оказалась второй ступенью космического аппарата. Она отделилась от разгонного блока и стала причиной яркого свечения, испугавшего жителей Коми. По мнению пользователей, данный случай должен стать наглядным примером того, как уфологи и приверженцы теории о существовании пришельцев с легкостью готовы поверить в то, что обычный предмет может быть кораблем инопланетян.