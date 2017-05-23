Режиссер из России Ангелина Никонова снимает хоррор в США. Работу над фильмом Nishikinata девушка планирует закончить к концу года, при том что съемки уже практически подошли к завершению.

Ангелина Никонова сама написала сценарий к хоррору. На языке коренных американцев название переводится как «Белые глаза». Пригласила же режиссера на съемки компания Twelve production. По словам режиссера, ей осталось только встретиться с дистрибьюторами и показать фильм зрителям на фестивале.

Изначально фильм выйдет в прокат в США, поскольку он снят на английском языке. Однако Ангелина надеется, что вскоре фильм выйдет в прокат и в ее родной стране, поскольку хочет поделиться своим творчеством с россиянами.

Это уже не первая работа Ангелины в Америке. Ранее она уже снимала здесь свою комедию «Welcome home».

Ангелину Никонову полюбили не только российские и американские зрители. За свою драму «Портрет в сумерках» режисер получила призы на «Кинотавре», а также на различных фестивалях в Варшаве и к тому же была номинирована на европейский «Оскар».

Следующую картину Ангелина планирует снять в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Париже. Теперь девушка собирается снять фильм о любви и боли. По словам режиссера, это будет мелодрама, однако акцентировать внимание зрителей будут именно на драме.