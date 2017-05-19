На столетний юбилей Кемерова приедут пять российских исполнителей, присутствием которых останется довольна как молодежь, так и жители Кузбасса среднего возраста и старше. Как передает портал "кемерово100.рф", на сцену выйдут Полина Гагарина, Тимати и другие.

Жители Кузбасса до сих пор скорбят по погибшим, которые стали жертвами пожара в злосчастном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Тем не менее, местные власти не могут отменить очередной юбилей административного центра, так как в этом году он связан с круглой датой. 11 июня городу исполнится сто лет, и по этому поводу намечается большой летний концерт. Его программа уже продумана, также уже решено, какие гости из отечественных знаменитостей приедут спеть для кемеровчан.

Кроме тех имен исполнителей, которые уже упоминались выше, приедет также рэп-исполнитель L’One, а для тех, кто постарше, будут интересны выступления Олега Газманова и популярной советской и российской музыкальной группы "Любэ" под предводительством Николая Расторгуева.

Помимо этого, на выступление перед городом претендуют еще семь местных вполне уже сложившихся коллективов. На сайте "кемерово100.рф" есть возможность проголосовать за полюбившуюся. Пока еще не известно точно, кто станет победителем, однако предварительные результаты голосов выделяют группы "Коктейль Молотова" и "Алые паруса".