В Ташкенте умер народный артист СССР Шухрат Аббасов

25 апреля в Ташкенте из жизни ушел народный артист СССР Шухрат Аббасов. Сценаристу и режиссеру было 87 лет, о его смерти рассказал его родственник.

Шухрат Аббасов был кинорежиссером, сценаристом, театральным педагогом. Режиссурой он занимался не только в кино, но и в театре. Родился Шухрат Аббасов 16 января в 1931 году в Узбекистане, по национальности он был узбеком.

За время своей творческой работы Шухрат Аббасов поставил больше 4 спектаклей, выступил сценаристом в создании 8 фильмов. Также он снял 11 кинокартин. В двух фильмах, таких как «Птицы наших надежд» и «Тайна красоты» он сыграл эпизодические роли.

За свои заслуги Шухрат Аббасов был награжден многими медалями и наградами. Его признали заслуженным деятелем искусств в Узбекской ССР, также он получал звания народного артиста Узбекистана и всего СССР. За фильм «Ты не сирота» Шухрат Аббасов был награжден государственной премией и премией ленинского комсомола. Популярными фильмами, которыми запомнился зрителям Шухнат Аббасов, были кинокартины «Об этом говорит вся махалля», «Прозрение» и многие другие.