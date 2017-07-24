Хэнк Азария готов уступить место диктора в озвучивании Апу

Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать Апу в «Симпсонах». Причиной стали неоднократные обвинения в расизме после выхода документального фильма «Проблема с Апу».

Актер Хэнк Азария озвучивал индуса Апу с самого выхода мультсериала в 1990 году. Однако после выхода серии «Проблема с Апу» его засыпали обвинениями в том, что он показывает стереотипное мышление об индусах, которые переезжают жить в Америку. Случилось все из-за Харри Кондаболу. Именно он первым назвал озвучку данного персонажа стереотипной для представителей юго-восточных азиатов.

Сам Азария прокомментировал эти обвинения тем, что он глубоко опечален тем, что персонажа Апу, которого в сериале показывают как эмигранта из Индии, многие воспринимают как насмешку. А еще актера расстроил тот факт, что над кем- то могли издеваться из-за голоса Апу. После всех этих неоднократных обвинений актер заявил, что готов совершить радикальные перемены своего персонажа. Азария хочет, чтобы среди сценаристов появились индусы и азиаты, чтобы услышать их мнение о своем озвучивании Апу, а так же актер в любое время готов уступить кому-нибудь свое место в озвучивании этого персонажа.

Ранее Хэнк Азария получил 4 награды «Эмми» за озвучивание персонажей из «Симпсонов».