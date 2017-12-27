Рэпер Канье Уэст собирается бросить музыкальную карьеру

Канье Уэст, который ранее объявил о выходе сразу двух своих альбомов, заявил о том, что покидает музыкальную карьеру.

Известный американский рэпер расторгнул контракт со своим менеджером Скутером Брауном. А в прошлом месяце Канье Уэст так же прекратил работу с другим своим менеджером Извором Зивковичем. Рэпер работал с ним плечом к плечу 8 лет.

Источники сообщают, что Уэст собирается покинуть свою музыкальную карьеру. Так же известно, что Канье Уэст позвал Скутера Брауна вместе с его командой работать только на него. Но менеджер, который занимается так же раскруткой Джастина Бибера, не принял это предложение, так как имеет свои деловые обязательства перед певцом, менеджеров которого стал еще когда ему было 12 лет. Именно Браун стал ответственным за карьеру Бибера и уходить с поста его менеджера он пока что не намерен.

Немного ранее в Twitter рэпер анонсировал выход 2 своих альбомов.