Режиссер Даррен Аронофски подумывает над созданием сериала и комедии

Даррен Аронофски всерьез задумался о том, чтобы снять фильм в комедийном жанре и создать телевизионный сериал. Раньше этот американский режиссер был известен фильмами, которые доводили зрителей до слез, поэтому новость не могла не удивить его поклонников.

Аронофски прославился благодаря своим фильмам «Реквием по мечте» и «Черный лебедь». В прошлом году он закончил работу над фильмом «Мама» и теперь начал всерьез задумываться о том, чтобы снять телесериал. Об этом он заявил на своем сегодняшнем интервью.

По его словам, он и правда давно задумывался над этой идеей. На сегодняшний день его команда как раз разрабатывает проект для создания сериала.

Помимо этого, известный режиссер и сценарист рассказал о том, что он имеет особенную задумку о создании комедии. Однако подробностей он раскрывать не стал. Только добавил, что ему очень интересен этот жанр и он постарается превратить его в интересную форму, которая бы ему подошла.