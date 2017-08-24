Сами Насери с братом снимут фильм про гангстеров в России

Сами Насери, который известен всем по главной роли в серии французских фильмов «Такси», будет сниматься в фильме «Краб», съемки которого пройдут в России. Режиссером-постановщиком станет брат актера Биби Насери. Об этом сообщим сам актер.

Режиссер Бобби Насери стал так же сценаристом фильма «Краб». В узких кругах крабом называют тюремных надзирателей. Сам фильм будет крутится вокруг истории о гангстерах, однако жанром фильма выбрали комедию.

Известно, что кроме Сами Насери в главной роли, в фильме так же примут участие французский актер Фредерик Дифенталь, который разделил с Сами главную роль в фильме «Такси», а так же Джон Сэвэндж, который вместе с актером вошел в состав жюри на ММКФ.

Сейчас французы ищут российских актеров. Проводится кастинг. Сами съемки пройдут в Ростове и в Ялте. Окончание работы над фильмом запланировано на зиму этого года.