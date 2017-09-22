На выставке Генштаб РФ показал обломки крылатых ракет США, выпущенных по Сирии

Генштаб России показал журналистам обломки крылатых ракет США, Англии и Франции, которые страны выпустили по Сирии 14 апреля. С корреспондентами пообщался один из сотрудников Генштаба Сергей Безногих.

Как стало известно, на выставке журналисты могли собственными глазами увидеть обломки "Томагавка", крылатых ракет морского базирования, произведенных в США. Кроме того, на выставке были представлены ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow, разработкой которых занимались во Франции и Англии.

Безногих рассказал журналистам, что хорошее состояние представленных элементов может говорить о том, что на крылатые ракеты воздействовали именно системами ПВО.

Стоит отметить, что в среду, 25 апреля, в Генштабе также рассказали о том, что только 22 крылатым ракетам США удалось достигнуть своих целей в Сирии, хотя в общей сложности их выпустили 105.