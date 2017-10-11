Ян Гэ получила премию на ММКФ за свой дебютный фильм

Ян Гэ не только хорошая актриса и певица, но еще и талантливый режиссер. Как оказалось, девушка настолько увлечена искусством, что находит себя во всем. На ММКФ Ян Гэ получила премию за свой дебютный фильм «Ню», который был представлен на официальной конкурсной программе кинофестиваля.

Журнал InStyle наградил девушку премией за выдающийся режиссерский дебют. Известно, что над своим дебютным фильмом Ян Гэ постаралась на славу, так как выступила сразу в роли режиссера, сценариста и продюсера одновременно. На просмотр фильма пришли такие известные люди как Анна Меликян, Аглая Тарасова, Александр Гордон, Ирина Горбачева и другие.

В фильме рассказывается история о китайской девушке, которая живет в Москве и находится в поисках своей любви и мечты. Однако личная жизнь у девушки все никак не складывается. Не помогают поиски ни в реальной жизни, ни в интернете. Девушка даже не знает, понимают ли ее правильно люди, с которыми она общается, ведь русский все же не является ее родным языком. У девушки есть свой видеоблог в сети, однако ее посещают мысли о том, кому она все-таки рассказывает истории из своей жизни.

Режиссер-постановщик этого фильма Ян Гэ раньше училась у Сергея Соловьева. Ее знают как финалистку шоу «Голос», а так же как актрису театра «Гоголь-центр». Девушку сравнивают с главной героиней ее дебютного фильма, так как она тоже приехала из Китая и имеет очень романтическую натуру.