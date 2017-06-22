К выходу новой части "Мстителей" секс-шоп представил новую коллекцию

В Австралии появилась новая коллекция секс-игрушек для любителей фильмов Marvel. В частности, выпуск новой коллекции связан с выходом фильма «Мстители: Война бесконечности». Самая дешевая из игрушек стоит $55, а вот самая дорогая может обойтись покупателям в $120.

Компания Geeky Sex Toys представила новую коллекцию, в которую вошли супергеройские дилдо, в виде самых любимых зрителями оружий супергероев. В коллекции есть молот Тора, Халк, а также перчатки бесконечности и анальные пробки, которые выглядят как щит Капитана Америки. В коллекцию так же вошел реактор Железного человека, который светится в темноте и многое другое.

Недавно в YouTube выложили кадры со съемок долгожданного фильма. Они появились на канале Jimmy Kimmel Live и доступны к просмотру. Поклонники могут увидеть сцену с Железным человеком, Халком и Доктором Стрэнджем, которые готовились к появлению суперзлодея Таноса, который хочет заполучить Камни Бесконечности. Эти артефакты могут дать ему силу, с помощью которой хозяин артефактов сможет изменить реальность так, как ему вздумается. Супергерои же в который раз вступят в борьбу за спасение мира.

В России фильм выйдет в прокат уже 3 мая. Фанаты цикла фильмов «Мстителей» уже назвали его самой ожидаемой премьерой года. Предыдущие фильмы собрали в прокате более $1 млрд.