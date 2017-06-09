Американский джазмен Боб Дороу умер в возрасте 94 года

В США умер известный джазмен Боб Дороу. Дочь музыканта призналась, что в прошлом году Боб узнал о своей болезни, у джазмена обнаружили рак. Артист скончался в возрасте 94 года.

За всю свою творческую карьеру, Боб Дороу успел выпустить в свет около 30 альбомов. Его музыкальная карьера началась еще в армии, во времена Второй мировой войны. В те времена творчество известного джазмена было хорошо востребовано. Его знали не только как музыканта, но еще и как композитора и аранжировщика.

Боб Дороу выбрал довольно интересные жанры для своей музыки. Это были кул-джаз и бипоп. Дебютная пластинка вышла в свет уже в 1956 году, получив название «Devil May Care». Известно так же, что свою джазовую версию одной мелодии из этого альбома выпустил Майлх Дэвис. После чего музыканты не раз работали вместе над своими композициями.

В частности, известность к Бобу Дароу пришла после участия в шоу «Shoolhouse Rock!». Это было образовательное шоу, в котором музыкант исполнил свою песню «Three Is A Magic Number». В тесных кругах Боб все еще известен как «раскрывший магию числа 3».