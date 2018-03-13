На площадке Московского Дворца пионеров провели концерт в честь ветеранов ВОВ

Концерт в честь ветеранов ВОВ, посвященный 75-летию Сталинградской и Курской битв успешно прошел на площадке Московского Дворца пионеров. Его организатором выступил столичный Депобразования. Мероприятие состоялось под девизом «Этот день мы приближали, как могли…». Участие в нем приняли ветераны педагогического труда, учащиеся образовательных организаций, ряд коллективов художественной самодеятельности. Об этом информирует портал Москва News.

По окончании концерта с приветственной речью к ветеранам, посетившим Дворец, обратился глава столичного Депобразования Исаак Калина. Он искренне поблагодарил их за пронесенную через десятки лет память о великом подвиге советских людей. По словам министра, именно ветераны воспитывают в юном поколении благодарность и уважение к боевым заслугам нашего народа. Благодаря этому о них живет вечная память.



