Жителей Хабаровска напугала шумная колонна под флагами Армении
Во вторник, 24 апреля, жители Хабаровска стали свидетелями необычной картины. По дорогам города проехала колонна из более 20 автомобилей, которые были украшены государственными флагами Армении. Акцию посвятили дню годовщины геноцида 1915 года в Армении, именно сегодня исполнилось 103 года с момента печальных событий.
Как рассказали очевидцы произошедшего, по городу следовала колонна из более чем 20 машин с флагами Армении, из люков на крыше показывались молодые люди и что-то кричали на армянском языке, непрерывно звучали клаксоны. Колонна объехала площадь им. Ленина и направилась в сторону Комсомольской площади, когда сотрудники ГИБДД остановили несколько машин за нарушение ПДД.
Журналисты побеседовали с участниками акции и поинтересовались, связана ли она со сменой власти в Армении, однако участники автопробега опровергли это. Они заявили, что автопарад посвящен весьма печальной дате, ведь именно 24 апреля исполняется ровно 103 года с момента начала геноцида в Армении, который длился в период с 1915 по 1923 годы.
В армянской диаспоре Хабаровска сообщили, что во вторник, 24 апреля, вечером на Комсомольской площади будут зажигать свечи в честь памяти о жертвах геноцида.